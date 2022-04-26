شكرا لقرائتكم خبر عن بي آر نيوز واير: سوق العطور السعودية تنمو إلى 3.5 مليار دولار بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد المملكة من بين الأسواق الأكثر أهمية لمستحضرات التجميل والعطور في الشرق الأوسط بسبب اقتصادها الكبير

توقع موقع «بي آر نيوز واير» تحقيق سوق العطور السعودية لنمو مطرد خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث ستصل قيمة السوق إلى 3.5 مليار دولار تقريبا، وفقا لأبحاث شركة «بي آند إس إنتليجنس».

وأضاف الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «من المتوقع وصول سوق العطور في المملكة إلى 3500.9 مليون دولار بحلول 2030، مقارنة بـ2049.7 مليون دولار في 2021، لتنمو بذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1 % خلال هذه الفترة».

ويتم تعزيز آفاق السوق حاليا من خلال الأهمية المتزايدة لمنتجات العناية والنظافة الشخصية في البلاد، فضلا عن العدد المتزايد من رواد القطاع. وتعد المملكة من بين الأسواق الأكثر أهمية لمستحضرات التجميل والعطور في الشرق الأوسط بسبب اقتصادها الكبير.

ومن المرجح تسارع البيع الإلكتروني في سوق العطور بالمملكة خلال العقد المقبل، حيث يلعب الإنترنت دورا مهما في زيادة وعي المستهلك بعناصر الروائح.

ويعتبر جل الاستحمام والشامبو وغسول الجسم وكريمات الحلاقة بعض الأمثلة على مستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية التي تحتوي على مواد كيميائية معطرة. وبالتالي، فإن انجذاب المستهلك المتزايد إلى منتجات الصحة والعافية خلق إمكانات جديدة لتطوير سوق العطور.

وتسعى غالبية شركات العناية الشخصية السعودية إلى ابتكار منتجات جديدة، من خلال استخدام مكونات عطرية لطيفة وعضوية، ما يعزز تقدم سوق العطور في المملكة.

أيضا، وبسبب التغيرات في الذوق، يتحول الناس في المملكة إلى اقتناء العلامات التجارية الغربية، التي تنشئ متاجر في المملكة، مما يساهم في توسيع صناعة العطور.

وقال الموقع: «تعتبر النساء السعوديات العطور جزءا مهما من هويتهن. ومع تزايد القوى العاملة النسائية، أصبحت الروائح أكثر عصرية، حيث تحب السيدات العطور، وهي من أهم أكسسوارات العناية الشخصية جاذبية بالنسبة إليهن».

وأصبح الرجال أيضا أكثر اهتماما بالعناصر المعطرة، حيث تزيد العطور من احترام الذات ولها تأثير إيجابي على المظهر العام. ويستخدم بعض الرجال العطور لتعزيز إحساسهم بالنظافة الشخصية، بينما يقوم البعض الآخر بذلك لمجرد انبعاث رائحة طيبة. ونتيجة لتحول النظرة إلى الروائح في المملكة باعتبارها جانبا مهما من جوانب العناية الشخصية بين الذكور، ظهر ارتفاع كبير في الطلب عليها.

ختاما، استحوذت السلع الفاخرة في المملكة على ما يقرب من 80 % من إجمالي المبيعات في 2021. ونظرا إلى مستويات الدخل المرتفعة في البلاد، تعد السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم بهذه السوق.