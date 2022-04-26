شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تلغى العمليات على الإسماعيلية الجديدة للجلسة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - شركة منقسمة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم على أن يتم إعادة التداول على الورقة المالية بدءً من جلسة 27 أبريل الجاري مع تعديل سعر فتح الجلسة ليصبح 11.12 جنيه للسهم.

وأعلنت إدارة البورصة، تم بجلسة تداول اليوم الثلاثاء، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة أسمنت سيناء المصدرة وذلك لعدد 12.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 83.5 مليون جنيه.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الوحدة للتنمية الصناعية على أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور المصدرة بسعر 2.25 جنيه للسهم وذلك لعدد 13.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه.