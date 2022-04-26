شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 103.01دولار لبرنت و98.96 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 103.01دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98.96 دولار للبرميل.

وفيما تتواصل التحذيرات من التأثيرات السلبية للحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، اعتبرت لورانس بون كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى منظمة التعاون والتنمية أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستكلف أوروبا من نقطة إلى نقطة ونصف من النمو بحسب مدة الصراع، بينما توقعت أن يقفز التضخم ما بين نقطتين إلى نقطتين ونصف.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة وتعثر سلاسل التوريد إلى ارتفاع التضخم فى أوروبا، حيث وصلت ألمانيا إلى مستوى لم تشهده منذ أكثر من 40 عامًا.

وقال مكتب الإحصاء الفيدرالى الألماني، إن أسعار المستهلكين فى ألمانيا، أكبر اقتصاد فى أوروبا، قفزت بنسبة 7.6 % مقارنة بالعام الماضي، مستشهداً بأرقام أولية تم تعديلها لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبى الأخرى.

وكشفت بيانات رسمية حديثة أن معدل التضخم فى منطقة اليورو قفز إلى مستوى مرتفع جديد، ما جعل البنك المركزى الأوروبى أمام خيارات صعبة بين دعم النمو الضعيف وتضييق الخناق على الأسعار المتسارعة التى يحركها التهديد لإمدادات الطاقة فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا.

وتمثل روسيا حوالى 40% من واردات الاتحاد الأوروبى من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيس للطاقة بالنسبة إلى الاتحاد.

كما أنها تزوّد حوالى ربع واردات الكتلة من النفط. وبينما استمرت إمدادات النفط والغاز فى التدفق من روسيا إلى أوروبا، قفزت أسعار السوق لتعكس مخاوف بشأن توافره فى المستقبل.

وذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها ، أن مخزون النفط في احتياطي الطوارئ الأمريكي يهبط لأدنى مستوى في 20 عاما، مع استمرار الحرب الأوكرانية الروسية.