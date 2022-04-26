شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 أبريل في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري والذي يستقر قرب مستويات مرتفعة عند 1110 جنيهات للجرام من العيار الرئيسي في حين تراجع السعر العالمي للذهب عند 1895 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 950 جنيها.

عيار 21 سجل 1110 جنيهات.

عيار 24 سجل 1270 جنيها.

الجنيه الذهب 8810 جنيهات.



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف إزاء النمو العالمي وارتفاع التضخم، إلا أن الرهانات على زيادات شديدة لأسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن الأصفر بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1903.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:53 بتوقيت غرينتش، ولامست الأسعار 1890.20 دولار أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ 29 مارس.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1904.40 دولار للأونصة.

ومع توقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين، ساد قلق في الأسواق من احتمال أن تعرقل الوتيرة السريعة للتشديد تعافي الاقتصاد العالمي.

وارتفع الدولار، الملاذ الآمن المنافس، إلى أعلى مستوى في عامين، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويكبح تحقيقه المزيد من المكاسب للمعدن النفيس.

في غضون ذلك ارتفع البلاديوم 1% إلى 2166.26 دولار للأوقية، بعد يوم من مخاوف إزاء انخفاض الطلب بسبب إغلاقات كوفيد في الصين، مما أدى إلى تراجعه بنسبة وصلت إلى 12.9%.