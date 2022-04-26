شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10546 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1824 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 12947 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 4258 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 1812 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2743 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3839 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 230 ألف سهم، 900 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 2627 سهم، 19.2 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ايديتا للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، 2.9 مليون سهم، 114 ألف سهم، 336.5 ألف سهم، 74 ألف سهم، 254 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 1.2 مليون سهم، 470 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة راميدا للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، شراء 65 مليون سهم بسعر 2.08 جنيه بقيمة إجمالية 135.2 مليون جنيه، لترتفع نسبتها من 4.51% إلى 11.01%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، شراء المساهم خالد عبد الله محمد عدد 3245 ألف سهم بسعر 8.228 جنيه بقيمة إجمالية 2.7 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.430% إلى 5.0439%.

أعلنت 6 شركات وهم القاهرة للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، مستشفى كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترت الأولى 55 ألف سهم، وبذلك يصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.2422% من أسهم رأس المال، والثانية 105 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.7802% من أسهم رأس المال.

والثالثة 190 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.69%، واشترت الرابعة 227 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.46%، واشترت الخامسة 43 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.70% من أسهم رأس المال، واشترت السادسة 58.9 ألف سهم خزينة، واشترت السابعة 285 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.92%.

في سياق منفصل أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، أنه لم يتم استكمال التوقيع على اتفاقيات مشروط ضمن صفقة لاستكمال وتجهيز مبنى مستشفى بمنطقة القاهرة الجديدة.