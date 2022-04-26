شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت: فاعل خير يتبرع بـ 50 مليون جنيه لمستشفى وادى النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عن بشرى سارة لحملة التبرع لمستشفى وادى النيل لعلاج غير القادرين مجانًا، قائلا إن صديق له قد تبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح حساب المستشفى.

وأكد "طلعت مصطفى"، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC Masr : "المبلغ دا من فاعل خير!!" .

من جهته أشاد عمرو أديب، بسرعة الاستجابة لحملة تبرعات مستشفى وادى النيل، مختتما حديثه بتوجيه الشكر لطلعت مصطفى.

وكان الإعلامى عمرو أديب قد أطلق حملة لتلقى تبرعات لعلاج غير القادرين بمستشفى وادى النيل، والتي ساهم فيها عدد من الشخصيات العامة، إلى أن وصل إجمالي التبرعات إلى ما يقرب من 60 مليون جنيه.