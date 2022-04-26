شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 % زيادة فى كمية الإنتاج السمكى من المصايد الطبيعية عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى عام 2020 ومن أهم المؤشرات، بلغ إجمـالي كمية الإنـتاج الـســمكى 2.01 ملـيون طـن عام 2020 مقابل 2.03 ملـيون طن عـام 2019 بنســبة انخفــاض قدرها 1.4%..

وبلغت كمية الإنتاج السمكى بالمصايد الطبيعية (المياه البحرية والبحيرات والمياه العذبة) 418.6 ألف طن عام 2020 مقابل 397.0 ألف طن عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 5.5%.

واحتلت المزارع السمكية المرتبة الاولى من حيث الإنـتاج فـقد بلـغت نـسبته78.9٪ يلـيه الإنـتـاج بالبحيرات بنـسبة 11.8٪ ثم الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 5٪ فالمياه العـذبة بنـسبة 4٪ وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0.3٪ من اجمالى الإنتاج السمكى.

وبلغ انتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز 1.59 مليـون طن عام 2020 مقابل 1.64 مليـون طـن عام 2019 بنسـبة انخفاض قدرها 3٪ عن العام الســابق.

وتحتل المرتبة الأولى فى الإنتـاج السـمكي مجموعة الأسماك العظميـة (بلطى ، بـورى ، دنيس ، قـاروص ، مــوسى ، مرجـان...) بنســبة 98٫1٪، يليها القشريات(جمبرى،كابوريا ،..) بنسبة 0٫8٪ ثم الأصناف الأخرى بنسـبة 0٫7٪ يليها الـرئويات (قواقع ومحار ) بنسبة 0٫3٪ ثم الرخويات (سبيط ) بنسبة 0٫1٪ من إجمالى الإنتاج السمكى .

وبلغ انتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة (للإستزاع السمكى) – بركة غليون – بمحافظة كفر الشيخ من الإسماك البحرية 200 طن – من الإسماك المياه العذبة 2000 طن – وبلغ إنتاج الجمبرى1140 طن، وبلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 0.3 مليون زريعة ومن القاروص 3 مليون زريعة و من الجمبرى 530 مليون زريعة.

وبلغ الإنتاج من الجمبرى بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة – بغرب بورسعيد 123 طن.