شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: إلزام الممولين بمنظومة الإيصال الإلكترونى اعتبارا من 1 يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة فى الاسراع بتنفيذ مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمى، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها كإمتداد طبيعي في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب، لافتًا إلى أنه بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى اعتبارًا من 15 أبريل 2022، وسوف يبدأ إلزام الممولين بالمنظومة اعتبارًا من 1 يوليو2022، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزي لمراقبة ومتابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الايصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.

وأوضح عبد القادر أن التسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني (على البيئة الفعلية) لغير المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يكون عن طريق التوجه إلى المركز / المأمورية التابع لها وتقديم المستندات المطلوبة أو التسجيل الذاتي عن طريق استخدام الختم الإلكتروني والدخول على رابط التسجيل الذاتي، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سوف يتم إضافة الصلاحيات الخاصة بمنظومة الايصال الإلكتروني دون حاجه الى إجراءات تسجيل جديد ، مشيرًا إلى أنه بالنسبه للتسجيل فى مرحلة التشغيل التجريبي(البيئة الإختبارية) من تاريخ 15/4/2022 ، يمكن التسجيل عن طريق إرسال بيانات الشركة والمفوض بالإيميل تسهيلاً على الشركات للتسريع من إجراءات اختبارات التكامل.

وقال عبد القادر إن هناك أربعة إجراءات للتسجيل لمرحلة ( التشغيل التجريبي ) يتمثل الإجراء الأول فى التسجيل علي البيئه الاختبارية بمنظومة الإيصال الإلكتروني بتسليم مستندات التسجيل بمنظومة الإيصال الالكتروني حيث يرسل ممثل الممول (مدير النظام) طلب تسجيل بمنظومة الايصال الالكترونى مرفق به مستندات التسجيل إلى الايميل الرسمي للايصال الالكتروني

( [email protected]).

من الإيميل الرسمى للشركة، والاجراء الثاني يتمثل فى التسجيل علي البيئه الفعليه فيقوم الممول بالتوجه إلى المركز/المأمورية المختصة و تسليم الطلب، وبعد ذلك يقوم المسئول بالاطلاع علي أصول المستندات واستلام وختم الطلب بختم وارد المأمورية ، موضحًا أن الاجراء الثالث هو أن تقوم المصلحه بإرسال دعوة لمفوض الشركة على الإيميل المسجل بطلب التفويض، لافتًا إلى أن مفوض الممول يقوم باستقبال الإيميل من مصلحة الضرائب وفتح الرابط المرسل له من المصلحة والبدء في تسجيل بياناته على صفحة المنظومة، مضيفًا أن الاجراء الرابع يتمثل فى أن يقوم المفوض بتسجيل نقاط البيع و/ أو أنظمة ال ERPبالشركة او إرسال دعوات لمفوضين أخرين، موضحًا أنه في حالة عدم إستيفاء المستندات يتم إخطار الممول بالمستندات الناقصة لإستيفائها وإرسالها مرة أخرى للمأمورية .

وفيما يتعلق بالتسجيل الذاتى بمنظومة الإيصال الإلكترونى أشار عبد القادر إلى أن له شروط وهى ضرورة وجود الختم الإلكترونى ، واستخدام ويندوز 10، لافتًا إلى أن التسجيل الذاتى للشركة يتم من خلال 4 نوافذ تبويب وهى نافذة توقيع دافع الضرائب ، ونافذة معلومات دافع الضرائب، ونافذة التحقق، ونافذة دعوة المسئول .