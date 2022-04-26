شكرا لقرائتكم خبر عن مطار هيثرو يتوقع عدم تحقيق أرباح خلال العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مطار هيثرو في لندن أنه لن يحقق أرباحا خلال عام 2022، وذلك في ظل " استمرار ضعف الطلب".

ونقلت وكالة بي ايه ميديا البريطانية عن المطار القول إنه لا يتوقع العودة لتحقيق أرباح، وذلك على الرغم من ارتفاع الطلب على السفر الخارجي.

يشار إلى أن خسائر المطار خلال جائحة كورونا تجاوزت 4 مليارات جنيه استرليني (1ر5 مليار دولار).

وقد عدل المطار من توقعاته بالنسبة لعام 2022 من 5ر45 مليون إلى 8ر52 مليون راكبا، مما سوف يمثل عودة إلى 65% من مستويات ما قبل جائحة كورونا. وقد سافر 7ر9 مليون راكب عبر المطار خلال أول ثلاثة أشهر من العام، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

وقال المطار إن شهري يناير و فبراير الماضيين " كانا أضعف من المتوقع" بسبب قيود مكافحة متحور أوميكرون.

ولكن عدد الركاب ارتفع خلال شهر مارس الماضي بعد " إلغاء سريع غير متوقع" لجميع القيود البريطانية على السفر في 18 مارس الماضي.

وقال متحدث باسم المطار " الطلب مازال هشا للغاية، ونتوقع انخفاض أعداد الركاب بصورة كبيرة بعد فصل الصيف".

وأضاف" نحن بالفعل نرى شركات الطيران تلغي خدمات خلال فصل الخريف، كما أن ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض إجمالي الناتج المحلي والحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا من العوامل التي ستؤثر سلبا على الطلب.