شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع فى البورصة العالمية دون 1900دولار وفى مصر المعدن يتماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر الذهب في البورصة العالمية دون 1900 دولار للأونصة، لتسجل أوقية الذهب 1896 دولار، وذلك مع إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة مايو المقبل، في الوقت نفسه تماسك سعر الذهب في السوق المصري عند 1110 جنيها للجرام من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 950 جنيها.

عيار 21 سجل 1110 جنيهات.

عيار 24 سجل 1270 جنيها.

الجنيه الذهب 8810 جنيهات.

ما هو الإتجاه المتوقع للذهب؟، شهدت أسعار المعدن الأصفر ارتفاع ملحوظ بالسوق المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث استطاع الذهب مرة أخري أن يسجل سعر تاريخي جديد (1115ج) بفارق بسيط عن القمة السابقة 1095جنيها، وفق جولد بيليون وجاء هذا الصعود بسبب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وكذلك ارتفاع الطلب على المعدن بالسوق المحلي وهو ما جعل الذهب بمصر يتجاهل تراجع سعر الأونصة عالميا.

وعلى الرغم من هبوط سعر الذهب بالبورصه العالمية، إلا أن السوق المحلية كانت مختلفة تماما بسبب ما أكدنا عليه سابقًا، ويبدو أن ما نشهده الفترة الحالية من تطورات غير معتادة سواء على الجانب الجيوسياسي أو السياسي أو الاقتصادي هو اختبار حقيقي للمستثمرين بشكل عام وبشكل خاص للمستثمرين في المعدن الثمين.

ويبقي السؤال الأهم الآن... هل يستمر الذهب في الصعود وتسجيل أرقام تاريخية جديدة بالسوق المحلي؟وهل يستمر سيناريو تجاهل سعر الأونصة عالميا من حيث الاتجاه؟ وهذا ما سنتناوله بشكل تفصيلي في مقالنا، وترى جولد بيليون أن أسعار الذهب في الوقت الراهن تميل إلى مواصلة الصعود بالسوق المحلي وأن كل هبوط هو فرصة جيده للشراء بسعر أفضل.

ورغم أن هبوط سعر الأونصة عالميا له تأثير على أسعار الذهب بمصر، ولكن يظل تأثير الدولار أقوى حتى لو كان تحركًا طفيفًا، لذلك يظل سعر الذهب متماسكا بل نشهد ارتفاعا أحيانا حتى مع هبوط سعر الذهب عالميا.