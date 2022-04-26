شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: رفع كفاءة وتطوير الحدائق والمسطحات الخضراء بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت أجهزة المدن الجديدة عدة أعمال لرفع كفاءة وتطوير الحدائق العامة والمسطحات الخضراء تزامنا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم واستعدادا لاستقبال المواطنين في عطلة عيد الفطر، لتكون متنفسا لقاطني المدن الجديدة ولإضفاء المظهر الحضاري والجمالي عليها.

وفي ذات السياق، كلف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، إدارة الزراعة برفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق بمختلف أنحاء المدينة وإعادة زراعة النباتات الملونة وإزالة الزراعات الضعيفة، لتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين للاحتفال بأعياد الربيع وعيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم تجهيز المسطحات الخضراء تزامنا مع الاحتفال بأعياد الربيع وعيد الفطر بمدينة بدر، مضيفاً أنه تم توفير أنواع متعددة من الأشجار والزهور لإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأنحاء المدينة كافة.

وَأكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم رفع حالة الاستعداد وتكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات، وذلك فى إطار استقبال أعياد الربيع وعيد الفطر وفى ظل إقبال المواطنين على زيارة الحدائق المفتوحة بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم توجيه فرق إضافية متواجدة بصفة مستمرة لإجراء النظافة العامة ورفع أى مخلفات من المسطحات الخضراء، بهدف إضفاء الراحة والطمأنينة للمواطنين أثناء تنزههم بالحدائق، وأيضاً ظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.

ومن جانبها تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، يرافقها مسئولو الجهاز، المسطحات الخضراء وأعمال الزراعة بالمدينة، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال.

ووجهت رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، بتكثيف أعمال صيانة وتجهيز المسطحات الخضراء بالمدينة، لتكون متنفسا للمواطنين خلال الاحتفالات.

وتابع المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، مع مسئولي الإدارات المعنية بأعمال الزراعة والتنمية والنظافة والصيانة بالجهاز، حالة الاستعداد والاهتمام بالمسطحات الخضراء والمحاور الرئيسية والميادين وما عليها من مزروعات ونظافة الطرق والمسطحات وسرعة تفريغ الصناديق بالشوارع بهدف إظهار المدينة بالشكل الجمالي والحضاري.

وصرح المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأن إدارة الزراعة بالجهاز قامت بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق وكافة أحياء المدينة، كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفورى لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بالتعاون الدائم بين إدارات الجهاز، قامت إدارة التنمية بالمتابعة المستمرة وتواجد فرق من عمال النظافة العامة لرفع أى مخلفات في حينها والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، كما قامت فرق المكافحة بأعمال الرش بأحياء المدينة والمتابعة المستمرة من غرفة الطوارئ بالجهاز لتلقي شكاوى المواطنين أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز المدينة.