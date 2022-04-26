شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كازاخستان: نتطلع لتوسيع آفاق التعاون مع مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، خلال السنوات الماضية، جعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، لافتًا إلى أننا ماضون فى تهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات التنموية؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.



جانب من اللقاء

قال الوزير، خلال لقائه خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، إننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ بما يتسق مع قوة الروابط التاريخية بين الشعبين، خاصة أن هذا العام يتزامن مع مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحًا أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاقية مشتركة لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين؛ على نحو يُسهم فى تعزيز سُبل زيادة الاستثمارات المشتركة، وكذلك تعزيز التعاون فى المجال الجمركى؛ لتسهيل تداول السلع والبضائع بين البلدين، فضلًا على إطلاق حوار دورى مشترك بين وزارتى المالية.

أشار الوزير إلى أهمية إقامة روابط مشتركة بين رجال الأعمال بالبلدين، عبر الغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال المشتركة؛ على نحو يضمن التواصل الدائم وزيادة حجم التبادل التجارى، مؤكدًا أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن الأداء الاقتصادى، وأسهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومعدلات التشغيل، خاصة في ظل خطة التحول الرقمى، وحوكمة وميكنة الإجراءات، وتيسيرها، وتقليل زمن وتكلفة استخراج التراخيص الخاصة بالأراضى والمنشآت اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية فى مصر.

أشاد خيرات لاما شريف سفير كازاخستان فى مصر، بالتعاون بين البلدين، حيث تعد منطقة جنوب سيناء أحد المقاصد السياحية للمواطنين من بلاده، خلال الفترة الحالية، ويصل عدد السائحين الكازاخيين سنويًا إلى نحو 150 ألف سائح، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون الثنائى المشترك؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالبلدين؛ بما يسمح بزيادة حجم التبادل التجارى من خلال تصدير المنتجات المصرية إلى بلاده من سلع زراعية وأسماك، خاصة أنها تلقى رواجًا كبيرًا لدى الشعب الكازاخى، وتصدير بلاده للقمح والصوف إلى مصر، فضلًا على إنشاء منطقة صناعية مشتركة.

وحضر اللقاء كل من: رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للشؤون السياسية والاقتصادية، وحنان خلاف مدير عام الضرائب الدولية بمصلحة الضرائب.