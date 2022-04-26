شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: 5700 ماكينة ATM صرفت 15 مليار جنيه خلال 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن أكثر من 5700 ماكينة صراف آلى ATM صرفت نحو 15 مليار جنيه عبر 6.5 مليون عملية سحب نقدى خلال 6 أيام منذ يوم الأربعاء 20 أبريل وحتى يوم شم النسيم أمس.

جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى، يمتلك أكبر شبكة ماكينات صراف آلى تعد الأكبر بين البنوك المصرية، وتنتشر فى كافة الأماكن الحيوية فى الشوارع والأماكن العامة.