شكرا لقرائتكم خبر عن «اليمامة» تقيم «غبقة رمضانية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعاليات ليالٍ رمضانية «غبقة رمضانية» أقامتها اليمامة لخدمة المجتمع – يمثلها نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات اليمامة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي ومدير عام الإدارة الزراعية م. مشعل البقمي، إذ إن هذه المبادرة في خدمة المجتمع أقيمت في حديقة عبدالله العمار الخالدي بمدينة الدمام خلال الفترة (من 13- 4- 2022 إلى 2- 4 - 2022) من الساعة (9.00 مساء حتى 2.00 صباحا) واختتمت يوم 21 -4 - 2022.

وترتكز فكرة المبادرة لخدمة المجتمع الذي نعيش فيه، وتكونت بأنشطة متنوعة بمشاركة العديد من الجهات المتخصصة في مجالاتهم، وتم عرضها بطريقة مبتكرة حتى يتعرف عليها المجتمع المحلي، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030، لمجتمع حيوي يشارك لتحقيقها من خلال جهات متنوعة استهدفت: أمانة المنطقة الشرقية (إدارة الحدائق وعمارة البيئة)، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (أطفال دار الأيتام)، الدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، مكتب التعليم بالخبر بمدرسة زمزم، جمعية إشراق، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، جمعية «تعافي».

وتهدف اليمامة إلى: تثقيف وتوعية السكان والزوار حول أهمية الاهتمام بالزراعة وما تطمح به رؤية 2030 سعودية خضراء، وتوعية الأهالي بالحفاظ على البيئة، وتعرّف السكان على بعضهم من خلال اجتماعهم بحديقة الحي وتثقيف وتوعية بما هو نافع لهم من خلال الأركان والتوضيح بما تقوم به الكثير من الجهات والمؤسسات من أعمال وإنجازات في خدمة المواطن والمقيم.

واختتمت الفعالية بزيارة وكيل الأمين في وكالة الخدمات محمود الرتوعي، وكذلك ابتسام الحميزي مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية - سفير جودة مستشار في البرنامج الوطني للجودة، وتم تسليم الدروع للمشاركين وكان في استقبالهم المسؤولة عن الخدمة المجتمعية بالإدارة الزراعية فادية العنزي ومساعد المدير مطلق القحطاني وعدد كبير من الموظفين بالإدارة الزراعية بالترحيب بضيوف الملتقى.

وأثنى سكان الحي على المبادرة وأمنياتهم بأن تستمر لما كان لها من أثر جميل.

ودعمت شركة اليمامة العديد من الأعمال الخاصة بالخدمة المجتمعية من المشاركات المجتمعية المختلفة، وكراعٍ ومشارك لجهات متعددة بالتعريف عن أعمالها التنموية، وكل ذلك من حرصها الشديد على التطوير وإنجاز ما تتطلع له رؤية المملكة 2030.