شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 20 ألف فدان قطن فى محافظات وجه قبلى وتوقعات بارتفاعها لـ34.5 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن برئاسة الدكتور محمد خضر ، أن زراعات القطن جيزة 95 ستشهد زيادة كبيرة في محافظات وجه قبلى عكس السنوات الماضية ، لافتا أن الزيادة ستكون كبيرة ، مقارنة بالموسم الماضى ففي الفيوم تم زراعة 12182 فدان جيزة 95 ومتوقع زراعة 21295 فدان ، وفى بنى سويف تم زراعة 6290 فدان .

أشارت الهيئة بحسب بيان احصائى صادر حول الزراعات حتى يوم 19 ابريل 2022 انه من المتوقع زراعة 8830، وفى المنيا تم زراعة 237 فدان من اجمالى مساحات متوقع زراعتها تبلغ 393 فدان ، وفى محافظة أسيوط تم زراعة 1148 فدان ومتوقع زراعة 3080 فدانا ، كما من المتوقع زراعة 70 فدان جيزة 95 بالوادى الجديد، وفى سوهاج تم زراعة 80 فدان ومتوقع زراعة 904 افدنة .

كشف البيان انه يبلغ اجمالى المساحات التي تم زراعتها في وجه قبلى نحو 19937 ومتوقع ارتفاع الزراعات ل 34572 فدان، كما يبلغ الاجمالى العام للزراعات المتوقعة الموسم الجارى في مصر نحو 412671 فدان ، تم زراعة 48637 فدان حتى 19 ابريل 2022.

يشار أن السيد القصير وزير الزراعة وجه بزيادة المساحات وتوفير البذور مبكرا للمزارعين .

‏ووفق إحصاءات الموسم الماضى في وجه قبلي تم زراعة 8943 فدان جيزة 95 بمحافظة الفيوم ، وزراعة 4789 فدان جيزة 95 بمحافظة بني سويف ، وزراعة 167 فدان جيزة 95 بمحافظة المنيا ، وزراعة 1546 فدان بمحافظة أسيوط وزراعة 74 فدان بمحافظة سوهاج .

وبلغ إجمالي الزراعات في وجه قبل 15,519 فدان .

وفى الموسم الماضى بلغ إجمالي المنزرع من الأقطان الطويلة 232,892 فدان ، و إجمالي المنزرع من الأقطان الأخرى 247 فدان و إجمالي المزارع من الأقطان 237,503 الف فدان .