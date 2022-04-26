ترسية عقد تشغيل وصيانة زمزم على «الخريف» بـ195 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة المياه الوطنية، المشغل الرئيس لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، عقد تشغيل وصيانة مشروع «زمزم» مع شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بقيمة 195.85 مليون ريال، لمدة 5 سنوات.

وجرى توقيع العقد بين المياه الوطنية وشركة الخريف في المقر الرئيس لشركة المياه أمس، بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف المهندس نمر الشبل والمهندس محمد الخريف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، وذلك بحضور كبار موظفي الطرفين.

وأوضح الشبل أن ترسية عقد تشغيل وصيانة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة على شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، سيضمن أن تقوم الشركة بموجبه بإدارة وتشغيل وصيانة مصنع تعبئة مياه زمزم والمرافق الخاصة بمصنع التشكيل ومركز التوزيع، وذلك لمدة 60 شهرا.

وقال «مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يشتمل على أربعة خطوط إنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 200 ألف عبوة يوميا، كما تبلغ طاقة تخزين العبوات القصوى في المشروع نحو 1.8 مليون عبوة، فيما تبلغ الطاقة التخزينية لخزانات الإنتاج نحو 10 آلاف متر مكعب، بينما بلغت الطاقة التخزينية لخزانات كدي والسبيل 26 ألف متر مكعب، كما يبلغ عدد القوى العاملة في المشروع نحو 300 موظف، ويتم زيادتهم في مواسم الذروة لمواجهة زيادة الطلب على العبوات من قبل الحجاج والمعتمرين والزوار.

وبين الشبل أن الشركة تطبق خطط تشغيل لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم في جميع أوقات السنة، حيث إنها تعتمد خططا استعدادية يتم اعتمادها مبكرا، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية اليومية لتفي بحاجة الراغبين في المياه المباركة، كما تم رفع جميع طاقات التشغيل، والصيانة، والتنقية، والضخ، والتوزيع، وزيادة عدد مقدمي الخدمة بنسبة 100 % في أوقات الذروة، بحيث يتم تشغيل المشروع على مدار الساعة.

عقد تشغيل وصيانة مشروع «زمزم»

المشغل شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة

قيمة العقد195.85 مليون ريال

مدة العقد 5 سنوات

تفاصيل العقد إدارة وتشغيل وصيانة مصنع تعبئة مياه زمزم والمرافق الخاصة بمصنع التشكيل ومركز التوزيع، لمدة60 شهرا

مشروع زمزم:

يشمل 4 خطوط إنتاج

