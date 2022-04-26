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واستعرضت الورشة أهم جوانب نظام حماية المستهلك الذي يهدف إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة.
وتطرقت لأهمية نظام حماية المستهلك في تعزيز الدور الحكومي للحد من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وجميع المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع المباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
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