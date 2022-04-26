شكرا لقرائتكم خبر غرفة أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة أبها نظمت ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التجارة بعنوان «أثر نظام حماية المستهلك على الأنشطة الاقتصادية والتجارية».

واستعرضت الورشة أهم جوانب نظام حماية المستهلك الذي يهدف إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة.

وتطرقت لأهمية نظام حماية المستهلك في تعزيز الدور الحكومي للحد من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وجميع المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع المباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.