شكرا لقرائتكم خبر «ترشيد» تستهدف خفض استهلاك الطاقة في مبنى إمارة منطقة مكة 40% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» وإمارة منطقة مكة المكرمة أعمال إعادة تأهيل مقر الإمارة الرئيس بالإضافة إلى المرافق المساندة والتابعة، وذلك لتوفير نحو 40% من استهلاك الطاقة الحالية.

وأوضحت «ترشيد» أن المشروع يستهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في مباني الإمارة كافة البالغ إجمالي مساحتها 39 ألف متر مربع وفق المواصفات القياسية والمعايير العالمية الهادفة إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة وليد الغريري، إن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على مقر الإمارة، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

وتشمل أعمال إعادة التأهيل ستة معايير رئيسة، وهي: أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، واستبدال المبردات (Chillers) ومضخات المياه، واستبدال وحدات التكييف المنفصلة، وتركيب نظام التحكم في المبردات (CMS)، وتركيب أجهزة ذات سرعات مترددة تتحكم بمضخات المياه المبردة، وتركيب نظام تحكم لوحدات مناولة الهواء ومراوح الشفط وربطها بنظام تشغيل محطة التبريد.

وستعمل «ترشيد» على تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإنارة التقليدية الحالية بتقنية الليد (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات التحكم في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لمقر الإمارة.

ويبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع نحو11.7 مليون كيلو واط ساعة سنويا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى نحو7 ملايين كيلو واط ساعة سنويا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 40 %.

وإلى جانب الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك 3 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي نحو51 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 7 آلاف شتلة.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة وفق رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفرة كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

خفض استهلاك الطاقة في مبنى إمارة منطقة مكة







إجمالي المساحة 39 ألف م2



إجمالي الاستهلاك الحالي 11.7 مليون كيلو وات ساعة سنويا



مقدار الخفض المستهدف 7 ملايين كيلو وات ساعة سنويا



نسبة الخفض المستهدفة 40%



الخفض يعادل:





استهلاك 3 آلاف برميل نفط مكافئ



تفادي 51 ألف طن متري من انبعاثات الكربون



الأثر البيئي لزراعة أكثر من 7 آلاف شتلة



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