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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «لأنك تستاهل» مبادرة أطلقها مكتب العمل بعرعر التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف لتكريم وتشجيع المنشآت المتميزة وتحفيز الشباب السعودي بزيارتهم في مواقع أعمالهم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم وتقديم النصح والإرشاد المهني وتسخير جميع الإمكانات لخدمة الشباب في منشآتهم. وأكد مساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بمنطقة الحدود الشمالية عامر العنزي أن الشباب السعودي أصبح حاليا على قدر عال من الاحترافية والمهنية في مجالات كثيرة، منوها بالدعم والتمكين الذي تحرص على تقديمه الوزارة والجهات المختصة للشباب السعودي العامل والممارس للأعمال الريادية، لا سيما مع التنمية المتزايدة والمتسارعة التي تشهدها المملكة بصفة عامة والمنطقة بشكل خاص.



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