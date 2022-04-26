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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والهند تم إطلاقه خلال اجتماع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في نيودلهي.

وقال بيان مشترك أوروبي هندي نشر في بروكسل «إن آلية التنسيق الاستراتيجي هذه ستسمح للشريكين بمعالجة التحديات التي تتصل بالتجارة والتكنولوجيا الموثوقة والأمن، وبالتالي تعميق التعاون في هذه المجالات بين الاتحاد الأوروبي والهند».

واتفق الجانبان على أن التغيرات السريعة في البيئة الجيوسياسية تسلط الضوء على الحاجة إلى مشاركة استراتيجية مشتركة متعمقة.

ووفق البيان سيوفر مجلس التجارة والتكنولوجيا التوجيه السياسي والهيكل اللازم لتفعيل القرارات السياسية وتنسيق العمل الفني وتقديم التقارير إلى المستوى السياسي لضمان التنفيذ والمتابعة في المجالات المهمة للتقدم المستدام للاقتصادين الأوروبي والهندي.