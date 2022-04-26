السعودية للكهرباء تسترد صكوكا محلية بـ5.7 مليارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت الشركة السعودية للكهرباء استرداد كامل الصكوك المحلية المستحقة في 10 مايو 2022 والمدرجة في تداول السعودية برمز [5113] والمصدرة في 10/05/2010.

وأوضحت السعودية للكهرباء في بيان لها، أن قيمة (الصكوك / السندات) المستردة بلغت 5.73 مليارات ريال، بنسبة استرداد من الإصدار الكلي 100 %.

وقالت الشركة إن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة بلغ 573,069، مبينة أن تاريخ الإصدار 2010-05-10، بينما تاريخ توقف تداولها 26-04-2022م، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد10,000 ريال، وقيمة الإصدار الإجمالية بعد الاسترداد 0.

وأوضحت أن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 2022/05/10.

وبناء على عزم الشركة استرداد كامل الصكوك المحلية المستحقة في 10 مايو 2022م، سيتم تعليق تداول الصكوك من قبل تداول السعودية ابتداء من اليوم 26/04/2022م للبدء في إجراءات إلغاء إدراجها من السوق.

السعودية للكهرباء تسترد صكوكا محلية

