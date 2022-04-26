سوق أبوظبي مقر لبورصة كراكن لتداول العملات المشفرة

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ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، تعد «كراكن» أول منصة عالمية لتداول العملات المشفرة تحصل على تصريح مالي كامل لمزاولة خدمات تداول الأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي، لخدمة احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستوفت «كراكن» جميع شروط الموافقة من «سلطة تنظيم الخدمات المالية» في سوق أبوظبي العالمي للسماح لها الآن بإطلاق وتشغيل منصتها متعددة الأطراف للتداول وخدمات «الحافظ الأمين» للأصول المودعة بالدرهم الإماراتي والأصول الافتراضية.
واتخذت شركة «كراكن» من سوق أبوظبي العالمي مقرا رئيسا لها في الشرق الأوسط. ويدير مكتبها فريق من كبار المسؤولين التنفيذيين من ذوي الخبرة لقيادة أعمالها وخططها في دولة الإمارات.
وستكون «كراكن» أول بورصة عالمية لتبادل الأصول الافتراضية يتم التصريح لها في دولة الإمارات، حيث ستبدأ في تقديم خدماتها للمستثمرين، وإمكانية الاستثمار والتداول وسحب وإيداع الأصول الافتراضية مباشرة بالدرهم الإماراتي.
وكان سوق أبوظبي العالمي قد قدم أول إطار تنظيمي شامل لتداول الأصول الافتراضية في العالم عام 2018، ومنذ ذلك الحين رسخ مكانته كمحور عالمي رائد ومنصة أعمال أساسية لأنشطة الأصول الافتراضية للشركات المحلية والإقليمية والدولية.
ويشتهر الإطار التنظيمي لتداول الأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي بعالمية مستواه، وذلك لما يقدم من أنظمة وتطبيقات شاملة، وبذلك يعد سوق أبوظبي العالمي أكبر سلطة تنظيمية لتداول الأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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