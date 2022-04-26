طرح مشاريع استثمارية في نشاط النقل البحري بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل وأمانة المنطقة الشرقية، الراغبين بالاستثمار في مشاريع النقل البحري والأنشطة السياحية المرتبطة بها، لإبداء الرغبة بالاستثمار في هذه المشاريع عبر الموقع الالكتروني لأمانة المنطقة خلال الفترة من 24 أبريل إلى 16 مايو 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق أن هذه المشاريع تأتي بهدف تنويع الفرص الاستثمارية بالمنطقة، لأهمية النقل البحري بوصفه أحد المجالات المهمة والواعدة والمليئة بالفرص الاستثمارية المهمة، وتفعيل الشواطئ التي تعد أحد أهم الميز النسبية بالمنطقة والاستفادة من الأصول المتاحة كالمرافئ والمرافق الساحلية، كما أن من شأن النقل الساحلي أن يحقق مستهدفات تنويع وسائل النقل ورفع الوصولية، الذي بدوره سيرفع من مؤشرات الأداء الحضري بالمنطقة.

وبين أن مشاريع النقل البحري والفرص المصاحبة لها ستطلق تدريجيا على عدة مراحل بهدف تمكين القطاع الخاص المؤهل فنيا من الاستثمار في فرص تشغيل وتفعيل تلك الأصول.

وتتضمن الفرص الاستثمارية تشغيل قوارب النزهة والمراكب السياحية، ومراكب نقل الركاب متوسطة الحجم، وتشغيل عبارات النقل (مركبات وأفراد)، عبر سبعة مسارات متنوعة تصل بين مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، فيما سيسهم مشروع الفرص في تنمية المواقع والوجهات البحرية بشكل خاص والوجهات السياحية في المنطقة بشكل عام، من خلال توفير خيارات وخدمات نقل متعددة للسياح وللمستفيدين في الجزر والمناطق الساحلية، وزيادة النشاط السياحي والتنمية الترفيهية.

يذكر أن هيئة تطوير الشرقية تعمل على وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية من خلال دورها في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في المنطقة، إضافة إلى مهامها الأخرى المشتملة على رسم السياسات العامة، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وترتيب أولويات المشروعات، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري والتنسيق والمواءمة الإقليمية مع الجهات التنموية.