شكرا لقرائتكم خبر عن «تراضي» تنهي نزاع بين شركتين قيمته أكثر من 70 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت منصة تراضي التابعة لوزارة العدل طلب صلح بين شركتين متنازعتين على عقار ثمنه يتجاوز 70 مليون ريال، وقد نجحت إحدى المصلحات في مركز المصالحة في إنهاء النزاع برضى الطرفين.

وفي التفاصيل، اشترت إحدى الشركتين عقارًا وبعد الشراء حصلت بعض العوائق التي تحول دون استلام العقار فتقدمت الشركة إلى منصة تراضي رغبة بأن يقوم مركز المصالحة بالسعي في الصلح بينها وبين الشركة بائعة العقار وإعادة المبلغ المدفوع لها نظرًا لعدم قدرتها على استلام العقار وحصول النزاع بين الطرفين وذلك إيمانا من الشركة مقدمة الطلب لمنصة تراضي بكون مركز المصالحة الخيار الأمثل في تسوية النزاع.

وقد تم الاتفاق بين الطرفين على التزام "البائع" بإعادة ثمن العقار المدفوع والمقدر بـ70 مليون و425 ألف ريال، فيما التزم "المشتري" بإعادة العقار للبائع وصدرت بذلك وثيقة صلح تعد سنداً تنفيذياً بموجب المادة التاسعة من نظام التنفيذ.

ويمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط:

taradhi.moj.gov.sa، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد استلام الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح "عن بعد" للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتفق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم تطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر" لتصدر وثيقة الصلح ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها خلال المنصة.