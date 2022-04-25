شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً البيع بالمزاد العلني.. إتقان العقارية تطلق حملتها التسويقية لبيع عقار الحجون الذي يبعد 600 عن التوسعة السعودية الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة إتقان العقارية اليوم حملتها التسويقية للبيع بالمزاد العلني لعقار الحجون الذي يبعد 600 متر عن التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف، حيث تزيد مساحة العقار الإجمالية على 15 ألف متر مربع، ويتميز بموقعه الاستراتيجي وتنوع مجالات الاستثمار فيه في أقدس البقاع في العالم .

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن عقار الحجون الذي يقع بالقرب من المسجد الحرام بمقدار 5 دقائق ويبعد عن التوسعة السعودية الثالثة 600 متر وثلاث دقائق عن جامعة أم القرى للبنات, ويبعد خمس دقائق عن طريق المدينة المنورة وربع ساعة عن مسجد التنعيم, ويتميز بموقعه في وسط الأسواق التجارية.

وأضاف أن عقار الحجون يعد فرصة سانحة للمستثمرين والمطورين في أقدس بقعة وأعظمها مكة المكرمة وبجوار بيت الله الحرام الذي تهفو إليه القلوب وأفئدة المسلمين في مختلف دول العالم وتعد العقارات في هذه المنطقة من أميز الاستثمارات وأندرها على مستوى العالم, مبينا أن المزاد العلني سيتم قريباً وفق الشروط التي تعلن لاحقا على منصة شركة إتقان العقارية.

وأوضح الرشيد على أن مساحة عقار الحجون تبلغ 15,462.24 متر مربع يتضمن عقار سكني وتجاري على ثلاث واجهات وأرض فضاء و 7 عمائر تحتوي على 60 شقة سكنية و19 محل تجاري, وسيكون الإفراغ فوري وبصك إلكتروني محدث.

ودعا "الرشيد" المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن " عقار الحجون" التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم(920001019)،(0550052000)،أو الجوال ( 0550053000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، ويمكن تصفح الصفحة التفاعلية للمزيد من التفاصيل: