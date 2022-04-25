شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 4 فرص استثمارية لمشاريع زراعية وحيوانية بـ 3 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المشروعات بمناطق مكة المكرمة والقصيم وجازان، به

- تهدف الفرص الاستثمارية إلى إنتاج خضروات وفواكه عالية الجودة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة طرح 4 فرص استثمارية لمشاريع زراعية وحيوانية بمناطق مكة المكرمة والقصيم وجازان، بهدف إنتاج خضروات وفواكه عالية الجودة، ودعم عمليات ترشيد واستهلاك المياه في عمليات الري، وزيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء؛ للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية الأربع، تضمنت طرح مشروع البيوت المحمية في روضة البلاد بمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم للاستثمار على مساحة إجمالية تقدر بـ 4.776.980.05 م2، مبينة أن أخر موعد لتسليم العروض في هذه الفرصة يوم 16/11/1443هـ، وسيكون موعد فتح المظاريف لها يوم 17/11/1443ه.

وأضافت الوزارة أن الفرص الاستثمارية شملت أيضَا طرح تربية وتسمين أغنام على بعد 21 كم من محافظة أبو عريش بمنطقة جازان على مساحة إجمالية 328.466م2، وأن آخر موعد لتسليم العروض:21/12/1443هـ، وموعد فتح المظاريف:22/12/1443هـ، وكذلك مشروع لتربية وتسمين أغنام على مساحة ٤٤٢٫٦٧٢ م2 شمال شرق محافظة صبيا بالمنطقة، لافتة بأن أخر موعد لتسليم العروض لهذه الفرصة يوم 18/12/1443هـ، وموعد فتح المظاريف 19/12/1443هـ.

وأبانت الوزارة أنه تم طرح مشروع لإنشاء مستشفى الخيل البيطري بحي سيسد بمحافظة الطائف على مساحة تقدر بـ 14200 م2؛ بهدف تعزيز الرفق بالحيوان والممارسات البيطرية الجيدة، وتحسين الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية، ودعم ملاك الخيل ورياضة الفروسية بالمملكة، وسيكون أخر موعد لتسليم العروض لهذا المشروع 13/11/1443هـ، وموعد فتح المظاريف سيكون 14/11/1443هـ

ودعت الوزارة الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذه الفرص، التقدم لمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة – وكالة الخدمات المشتركة، أو فروع الوزارة بالمناطق المذكورة، ولمزيد من التفاصيل يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، أو الاتصال على الرقم الموحد: 939.