"آي تي بي": المملكة تؤمن أفكار وحقوق رواد التقنية عبر إنشاء صندوق حماية طارئ

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الدمام - شريف احمد - * تتطلع الحكومة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التكنولوجيا؛ لتحفيز خطط التنويع الاقتصادي واسعة النطاق

أبرز مع «آي تي بي»، المهتم بأخبار القطاع التكنولوجي، أهمية إطلاق المملكة العربية صندوق حماية للتقنيات الناشئة، الذي يسمح لمقدمي خدمات التكنولوجيا الجدد باختبار منتجاتهم في بيئة آمنة.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بيئة آمنة لحماية مقدمي خدمات التكنولوجيا الناشئة، والسماح لهم بإنشاء حلول وخدمات مبتكرة تسرع التحول الرقمي عبر القطاعات».

كما يهدف الصندوق الجديد أيضًا إلى جذب الاستثمار المحلي والدولي إلى هذا القطاع.

ولفت الموقع إلى أنه في فبراير، أعلن سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عبدالله السواحه أن المملكة ستستثمر أكثر من 6.4 مليار دولار في التقنيات المستقبلية لدفع الابتكار.

في الوقت نفسه، تتطلع الحكومة السعودية أيضًا إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التكنولوجيا، لتحفيز خطط التنويع الاقتصادي واسعة النطاق.

واختتم الموقع: «خضعت المملكة لتغييرات هائلة، حيث قامت بتحديث بيئتها التنظيمية لجعل القوانين أكثر ملاءمة للمستثمرين والأعمال، وحسَّنت من سهولة ممارسة الأعمال التجارية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط في إطار خطة رؤية 2030 الطموحة».