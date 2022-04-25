شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مايو آخر موعد لاستقبال متطلبات منافسة مجمع الحجر الجيري بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن آخر موعد لاستقبال متطلبات التأهيل للمنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض، وذلك في يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022م.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت لاحق عن طرح 13 موقعًا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض عن طريق المنافسة، حيث تستهدف المنافسة المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة، وتهدف من هذا الطرح إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخصة محجر مواد بناء؛ لاستغلال كتل الحجر الجيري في مجمع حفيرة نساح، وتوفير البيئة العادلة للمتنافسين، بما يعزز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وذكرت الوزارة أن المرحلة القادمة من المنافسة ستكون الإعلان عن المتنافسين المتأهلين، وأخيرًا إطلاق عملية المزايدة على المواقع المخصصة، كما أكدت على مراقبة وتنظيم موقع المجمع والتأكد من أن الأعمال المنفذة لا يترتب منها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط وفرض العقوبات على المخالفين.

يذكر أن الوزارة قد أوضحت أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر "منصة تعدين"، وستعمل الوزارة على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة.