أخبار الاقتصاد اليوم: المالية: الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع السودان بالمجالات الاستراتيجية

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الإثنين 25-4-2022 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الثنائى مع أشقائنا فى جنوب السودان، والارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات الاستراتيجية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الثنائى مع أشقائنا فى جنوب السودان، والارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات الاستراتيجية والتنموية الشاملة، لافتًا إلى مواصلة تقديم كل الدعم ونقل الخبرات لأشقائنا بجنوب السودان، في مجالات الري والصحة والتعليم، بالتوازي مع الجهود الهادفة لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال التبادل التجاري، والاستثمار فى البنية التحتية والزراعة وغيرها؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، فى البلد الشقيق.

قال الوزير، فى لقائه مع أجاك أشويل لوال وزير المالية والتخطيط وموسى ماكور دينق محافظ البنك المركزي بجنوب السودان، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية المصرى، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إننا نتطلع إلى زيادة استثمارات شركات القطاع الخاص المصري بجنوب السودان في مجالات الزراعة والإنشاءات والبنية التحتية.

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بــروتــوكــول تــعـــاون بـيـن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة حياة كريمة بشأن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة رقمية" فى إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"؛ حيث يهدف التعاون إلى محو الأمية الرقمية لأهالى القرى المستهدفة وتنمية قدراتهم الرقمية لتحقيق التمكين الاقتصادى الرقمى وتحويل مجتمع القرى المستهدفة إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومُنتِج.

وقع بروتوكول التعاون المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، وآيه عمر القمارى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بناء القدرات الرقمية للمواطن يعد أحد أهم محاور استراتيجية مصر الرقمية انطلاقاً من رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء الإنسان هو عماد التنمية؛ لافتاً إلى أهمية هذا البروتوكول لكونه يستهدف تعزيز المهارات الرقمية للمواطنين والتمكين الاقتصادي الرقمى لأهالى القرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، مؤكداً أن الإنجازات الكبيرة التى تتحقق فى هذا المشروع سوف تؤتى ثمارها فى تحقيق تنمية حقيقية بالتركيز على صقل المهارات الرقمية لأهالى القرى المستهدفة.

رانيا المشاط تلتقى المدير الإقليمى الجديد لشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشيخ عمر سيللا، المدير الإقليمي الجديد لمنطقة شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية التي تعد ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص .

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الخطوات التي تتخذها الحكومة لفتح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية واستعداد الحكومة لإعلان وثيقة ملكية الدولة التي تعزز مُشاركة القطاع الخاص في التنمية والدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسة التمويل الدولية باعتبارها ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص في هذا الصدد.

وأشارت "المشاط" إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك محفظة تعاون إنمائي كبيرة في مصر تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وتحفيز مشاركات القطاع الخاص، لافتة إلى أهمية دفع جهود الترويح وتوثيق القصص التنموية المنفذة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية حول تحقيق التنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الحوار المشترك بين المؤسسة ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص في مصر.

غادرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أرض الوطن، متجهة إلى واشنطن، للمشاركة في منتدى القيادة الوزاري بجامعة هارفارد المنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2022، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبمشاركة وزراء من دول العالم المختلفة.

ويتناول المنتدى مجموعة من المحاور والموضوعات حول التنمية الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض المساهمات الفعالة للوزراء، وممارسات وتحديات القيادة، والموازنة بين الاحتياجات الحالية والنمو طويل المدى وأجندة التنمية، بالإضافة إلى مناقشة إطار عمل استراتيجية المالية العامة، وتعبئة الموارد، وكيفية إنشاء بيئة استثمارية مواتية، والقيادة أثناء الأزمة.