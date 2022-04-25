شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة" بالإسكندرية يستقبل 500 سائح قادمين على متن إحدى البواخر السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل، اليوم، مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بميناء الإسكندرية الباخرة السياحية Azamara Pursuik القادمة من دولة اليونان ضمن الرحلات البحرية بالبحر المتوسط، وعلى متنها 500 سائح أمريكي وكندي الجنسية.

وقد قام أعضاء مكتب الهيئة بالإسكندرية باستقبال السائحين والترحيب بهم وتوزيع الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عليهم، بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم عن المقصد السياحي المصري والمعالم السياحية والأثرية التي يمكنهم زيارتها بمدينة الإسكندرية.