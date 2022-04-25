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"تنشيط السياحة" بالإسكندرية يستقبل 500 سائح قادمين على متن إحدى البواخر السياحية

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القاهرة - سامية سيد - استقبل، اليوم، مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بميناء الإسكندرية الباخرة السياحية Azamara Pursuik القادمة من دولة اليونان ضمن الرحلات البحرية بالبحر المتوسط، وعلى متنها 500 سائح أمريكي وكندي الجنسية.

 

وقد قام أعضاء مكتب الهيئة بالإسكندرية باستقبال السائحين والترحيب بهم وتوزيع الهدايا التذكارية والمواد  الدعائية عليهم، بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم عن المقصد السياحي المصري والمعالم السياحية والأثرية التي يمكنهم زيارتها بمدينة الإسكندرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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