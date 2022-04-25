شكرا لقرائتكم خبر عن اليوان الصيني يتراجع لأدنى مستوى في 17 شهراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد سعر صرف اليوان الصيني تراجعا لأدنى مستوى في 17 شهرا مع اتساع تفشي فيروس كورونا في بكين، واكتفاء البنك المركزي بمراقبة الأوضاع بينما يقوم التجار ببيع العملة.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء فقد تراجع اليوان في الخارج بنسبة 1ر1% إلى 5979ر6 يوان لكل دولار، وهو مستوى لم يتم تسجيله منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2020 ، بينما لم يبد بنك الشعب الصيني أي عدم رضا من تحركات الأسعار.

وتراجع اليوان بأكثر من 1% للجلسة الثانية على التوالي، دون أن تصدر أي مؤشرات على أن السلطات ستتدخل لوقف الانخفاض. كما انخفضت العملة في السوق المحلية.

وقاد تزايد تفشي كورونا في الصين إلى عمليات بيع في أسواقها. وتراجع اليوان بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، في أكبر انخفاض منذ التخفيض المفاجئ لقيمة العملة في آب/أغسطس من عام 2015.