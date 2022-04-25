«الاستثمار» و«جامعة الملك سعود» تعززان التعاون وتبادل الخبرات

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الدمام - شريف احمد - -توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين

- استحداث برامج دراسات عليا اعتيادية أو برامج ماجستير تنفيذي "مهني"

وقعت وزارة الاستثمار اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود، تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير الفرص الاستثمارية، وتبادل البيانات والخبرات في مجال الاستثمار في قطاع التعليم.

وستعمل المذكرة على استحداث برامج دراسات عليا اعتيادية أو برامج ماجستير تنفيذي "مهني"، بناء على احتياجات وزارة الاستثمار وفي مجالات اهتماماتها، وتطوير الفرص الاستثمارية في أصول الجامعة بما يخدم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وتحقيق موارد جديدة للجامعة.

بجانب تحفيز طلبة الدراسات العليا ومشرفيهم على تبني البحوث في مجال الأبحاث العلمية الأساسية والتطبيقية والاقتصادية والمالية ذات العلاقة بالبيئة الاستثمارية، إضافةً إلى العمل على إقامة الدورات والندوات وورش العمل لتعزيز ثقافة الاستثمار المستدام، ودعم فرص التدريب والتطوير في مجال الاستثمار وريادة الأعمال.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات وتمكين القطاعات الاستثمارية من النمو، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، والعمل على تعزيز جهود التكامل بين القطاعات الحكومية.