شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والكويتية بجلسة الاثنين.. وهبوط بورصة قطر للجلسة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.60% رابحًا 80.16 نقطة ليغلق عند مستوى 13543.25 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجعت الأسواق الإماراتية والبحرينية، وهبطت قطر للجلسة الثانية على التوالي.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.60% رابحًا 80.16 نقطة ليغلق عند مستوى 13543.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.3% خاسرًا 310.81 نقطة ليغلق عند مستوى 23521.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 181.6 مليون سهم بقيمة 8.1 مليار ريال.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.97%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.43%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.66%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.25%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.75%، ثم قطاعي الاتصالات وتجزئة الأغذية بنسبة 0.33%، 0.31%، وأخيرُا قطاع الأدوية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.47%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.34%، 1.32%، على التوالي.

وقفز 59 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "البلاد" بنسبة 7%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 5.56%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 5.04%، وتراجع 143 سهمًا على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 9.90%، ثم سهم "كيان السعودية" بنسبة 8.74%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 669.1 مليون ريال سعودي.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.13% رابحًا 92.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8329.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.10% رابحًا 100.55 نقطة ليغلق عند مستوى 9242.97 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.21% رابحًا 77.40 نقطة ليغلق عند مستوى 6449.55 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.88% رابحًا 58.69 نقطة ليغلق عند مستوى 6718.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 191.2 مليون سهم بقيمة 52.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.7 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.44%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.43%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

بورصة دبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.79% خاسرًا 29.22 نقطة ليغلق عند مستوى 3653.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.5 مليون سهم محققة ما قيمته 386.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5660 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.56%، يليه قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والعقارات بنسبة 0.98%، 0.94%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 0.48%، 0.45%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 3.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 3.78%، ثم سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 3.13%، فيما تراجع 22 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 7.04%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.5 مليون ورقة بقيمة 141.8 مليون درهم.

بورصة أبو ظبيكما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.927% خاسرًا 93.76 نقطة ليغلق عند مستوى 10018.75 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.857 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 259 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.36%، أعقبه الصناعات بنسبة 1.02%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.87%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 7.09%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 2.9%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 2.59%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.65%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 5.06%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 3.36%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 401.4 مليون درهم.





بورصة البحرينوهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.57% خاسرًا 11.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2067.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.5 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.32%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 35.47% بضغوط هبوط سهمي بنك السلام، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.03%، 0.98%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%.





بورصة قطروانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.59% خاسرًا 222.93 نقطة ليغلق عند مستوى 13764.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 175.5 مليون سهم بقيمة 679.7 مليون ريال عبر تنفيذ 17.9 ألف صفقة، وتراجع 42 سهمًا، وارتفعت 7 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.56%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.49%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.84%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، 0.23%، على التوالي.