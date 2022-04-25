شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه البحيرة يعلن حالة الطوارئ بالشركة استعداداً لعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة حالة الطوارئ بجميع فروع الشركة، استعدادا لعيد الفطر المبارك، حيث أصدر تعليماته بتشكيل لجنة أزمات لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة؛ وذلك لعرضها عليه وحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بإنقطاعات المياه والكسورات ومشاكل الصرف الصحي.

وأكد ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، هذا وقد تقرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل، كما أمر سيادته برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تظهر في الشبكات والمحطات.

وأكد على تواجد مديري الفروع والمحطات في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، والتأكد من جودة المنتج من المياه عن طريق المعمل المركزى بالشركة بصورة ومتابعة مستمرة واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.