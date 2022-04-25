شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تقديم طلبات الترشح إلكترونيًا لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة منتصف مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة كفئة من فئات جوائز التميز المؤسسي، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى في احتفالية المرأة المصرية 2022.

كما تأتي هذه الجائزة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وفي ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يأتي تقديرًا لدور المرأة في المجتمع وسعيًا لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية، مؤكدة أن تلك الجائزة تعد أحد ثِمار الجهود المبذولة لتنمية قدرات السيدات في الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن نسبة الإناث الفائزات بجائزة مصر للتميّز الحكومي بفئاتها المختلفة بَلغت نحو 30% من الفائزين.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم اعتماد 3 محاور رئيسية لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، أولها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال بناء وتطوير القدرات، والمحور الثاني هو الممكنات المؤسسية والتي تشمل رفع الوعي حول تمكين المرأة وأهمية التحول الرقمي وتحقيق بيئة عمل إيجابية ومبتكرة، والمحور الثالث وهو الاستدامة، وذلك من حيث استمرارية المؤسسات التي تدعم تمكين المرأة لتغيير فلسفة العمل الحكومي ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة بهدف تقليص فجوة النوع الاجتماعي، مؤكدة أن تمكين المرأة المصرية يمثل أولوية لدى الدولة وهو ما تجلى من خلال العديد من الإجراءات التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة وحرص القيادة السياسية على ذلك.

أضافت الدكتورة هالة السعيد إلى أن كافة الجهود المبذولة من جانب مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قد أسهمت بشكل فعال في تحسّن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنية بالمرأة، حيث تحسن ترتيب مصر في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي لتأتي في المرتبة 129 من بين 153 دولة شملها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، وذلك مقارنة بالمرتبة 134 عام 2020. كما تحسّن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي، حيث جاءت في المرتبة 79 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 103 في عام 2020.

ومن جانبه أشار المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى محاور ومعايير منظومة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، حيث تتكون المحاور من محور رأس المال البشري والذي يضم ثلاثة معايير هي تخطيط ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، والخطط التنفيذية الخاصة بتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والتطوير الوظيفي، بالإضافة إلى محور الممكنات والذي يضم أربعة معايير رئيسية هي إدارة برامج الرفاهية الخاصة بالمرأة وذوي الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية والتي تتضمن قيام الجهة بتوفير بيئة عمل آمنة تراعي مبادئ الصحة النفسية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل الحياة الاجتماعية للعاملين من الجنسين، ومعيار القدرات المؤسسية لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ونشر الوعي الداخلي والخارجي بشأن مفاهيم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص من خلال أدوات التوعية المختلفة، والمعيار الرابع وهو دور التحول الرقمي لدعم المساواة بين الجنسين، لافتًا إلى المحور الثالث وهو الاستدامة والذي يضم معيار إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للفئات الأكثر تأثرًا، ومعيار إظهار القيادة لدعم تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

وأوضح مصطفى أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات الترشح إلكترونيًا للجائزة في منتصف مايو القادم من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة egea.gov.egوذلك حتى منتصف يونيو 2022، مشيرًا إلى شروط التأهل للفوز بجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والتي تشمل أن تكون الجهة حققت أعلى نتيجة في المجموع الكلي في الفئة المشاركة بها على مستوى جميع معايير الجائزة، وألا توجد أي مخالفات تحول دون فوز الجهة.