شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 25-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 25-4-2022، فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى، بمناسبة عيد تحرير سيناء وأعياد شم النسيم، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 24 ، 25 أبريل 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.93 جنيه للشراء.

4.95 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.93 جنيه للشراء.

4.95 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.91 جنيه للشراء.

4.96 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.93 جنيه للشراء.

4.96 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.93 جنيه للشراء.

4.95 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.80 جنيه للشراء.

4.93 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.91 جنيه للشراء.

4.96 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.91 جنيه للشراء.

4.95 جنيه للبيع.