شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تشهد زيادة فى براءات الاختراع وتحسينات فى حقوق الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الهيئة الوطنية الصينية للملكية الفكرية شن تشانغ يوي أن الصين وافقت على أكثر من 2.53 مليون براءة اختراع على مدى السنوات الخمس الماضية، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 13.4%.

وأضاف شن تشانغ يوي - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين - ، أنه تم تسجيل أكثر من 27.7 مليون علامة تجارية في نفس الفترة، بمتوسط زيادة سنوية قدرها 29 %، مشيرا إلى أنه في 2021، وافقت الدولة على 696 ألف براءة اختراع حيث بلغ متوسط ملكية براءات الاختراع عالية القيمة 7.5 لكل 10 آلاف شخص، أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه في نهاية عام 2017.

وأشار إلى أن الصين شهدت أيضا تحسينات كبيرة في كفاءة استخدام حقوق الملكية الفكرية،مضيفا أن الصين التزمت بتعزيز التنمية المنظمة للتعاون الدولي والمنافسة في مجال حقوق الملكية الفكرية.

يذكر أن عام 2021، قدمت الشركات الصينية 8596 طلب براءة اختراع في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق، بزيادة سنوية قدرها 29.4 في المائة، بينما تقدمت تلك الدول بدورها بطلبات للحصول على 25 ألف براءة اختراع في الصين.