شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف نسمة فى 3 أشهر.. 15 دولة أوروبية تساوى عدد سكان مصر فى 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر في الداخل 103 ملايين و250 ألف نسمة، بعد أقل من 3 أشهر من تسجيل الساعة السكانية عدد سكان مصر في الداخل نحو 103 ملايين يوم الثلاثاء 22-2-2022.

وكشفت بيانات جهاز الإحصاء أن عدد سكان مصر بالداخل من المتوقع أن يساوى عدد سكان 15 دولة أوروبية عام 2050، وفقا لما يلي:

بلجيكا 12.4 مليون نسمة

السويد 11.9 مليون نسمة

التشيك 10.8 مليون نسمة

سويسرا 10.3 مليون نسمة

النمسا 9.7 مليون نسمة

المجر 9.3 مليون نسمة

اليونان 9 مليون نسمة

الدنمارك 6.4 مليون نسمة

النرويج 6.3 مليون نسمة

بلغاريا 5.8 مليون نسمة

فنلندا 5.4 مليون نسمة

كرواتيا 3.4 مليون نسمة

أستونيا 1.3 مليون نسمة

لوكسمبرج 0.8 مليون نسمة

أيسلندا 0.4 مليون نسمة.

وعلى الصعيد العربي يساوي عدد سكان مصر الآن عدد سكان 14 دولة عربية في عام 2050، وهم

جنوب السودان 20 مليون نسمة

الأردن 13.9 مليون نسمة

تونس 12,7 مليون نسمة

الإمارات 10.3 مليون نسمة

ليبيا 9.6 مليون نسمة

موريتانيا 9 مليون نسمة

فلسطين 8.7 مليون نسمة

لبنان 6.5 مليون نسمة

عمان 6.4 مليون نسمة

الكويت 5.9 مليون نسمة

قطر 3.8 مليون نسمة

البحرين 2 مليون نسمة

جزر القمر 1.5 مليون نسمة

جيبوتي 1.3 مليون نسمة.