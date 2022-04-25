شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع «البيتكوين» 0.4% إلى 39 ألفا و658 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 4ر0% منذ الساعة الخامسة مساء أمس الأول السبت ليصل إلى 39 ألفا و658 دولار عند الساعة 12 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء أمس.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 5ر1%، حيث يتم تداولها بين 39 ألفا و352 دولار و39 ألفا و954 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 43% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار .

وخسرت عملة بيتكوين 4% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 14% حتى الآن هذا العام.