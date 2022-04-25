شكرا لقرائتكم خبر عن مـصـادر الطاقة المتجددة.. تعرف على 5 مقومات مصرية في مجال الهيدروجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بـدأ إنـتـاج الهيدروجين في مصر كـغـاز صـنـاعـى، حيث يسـتهـلك كـامـل كـمـيـات الهيدروجين المنتج محلياً في صناعات، منها الأسـمدة والبتروكيماويات والحديد والـصـلـب، وتـتـضـمـن المقومات المصرية الحالية في مجال الهيدروجين:

1-وفـرة مـصـادر الطاقة المتجددة وبأسعار تنافسية .

2- ممـرات ملاحيـة ومـوانـىء بحرية ممتدة عـلـى سـواحـل البحرين المتوسط والأحمر .

3-شـبـكـات غـاز طبيعي بأطوال تـتـعـدى 16 ألف كيلو مـتـر وبـسـعة ٢٥٠ مليـون متر ٣ / يـوم تمـتـد مـن شـمـال إلـى جـنـوب البلاد ومـسـارات للتصـدير إلى الأسـواق الخارجية .

4- تسهيلات غاز مـسـال ( 3 وحـدات إنتاجيـة فـي دمـيـاط وإدكو بطاقة إجمالية ١٢ مليون طن ) .

5-خبرات محلية في إنتاج الهيدروجين كمنتج ثانوي في بعض الصناعات .

6-تتميز مصر بـقـربـهـا مـن أسـواق الاستهلاك الرئيسية في أوروبا .