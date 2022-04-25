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مـصـادر الطاقة المتجددة.. تعرف على 5 مقومات مصرية في مجال الهيدروجين

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القاهرة - سامية سيد - بـدأ إنـتـاج الهيدروجين في مصر كـغـاز صـنـاعـى، حيث يسـتهـلك كـامـل كـمـيـات الهيدروجين المنتج محلياً في صناعات، منها الأسـمدة والبتروكيماويات والحديد والـصـلـب، وتـتـضـمـن المقومات المصرية الحالية في مجال الهيدروجين: 

 

 

1-وفـرة مـصـادر الطاقة المتجددة وبأسعار تنافسية . 

 

2- ممـرات ملاحيـة ومـوانـىء بحرية ممتدة عـلـى سـواحـل البحرين المتوسط والأحمر . 

 

3-شـبـكـات غـاز طبيعي بأطوال تـتـعـدى 16 ألف كيلو مـتـر وبـسـعة ٢٥٠ مليـون متر ٣ / يـوم تمـتـد مـن شـمـال إلـى جـنـوب البلاد ومـسـارات للتصـدير إلى الأسـواق الخارجية .

 

4- تسهيلات غاز مـسـال ( 3 وحـدات إنتاجيـة فـي دمـيـاط وإدكو بطاقة إجمالية ١٢ مليون طن ) .

 

5-خبرات محلية في إنتاج الهيدروجين كمنتج ثانوي في بعض الصناعات .

 

6-تتميز مصر بـقـربـهـا مـن أسـواق الاستهلاك الرئيسية في أوروبا .

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