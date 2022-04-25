شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر السوق الرئيسية تعاملات أمس منخفضًا 71.31 نقطة ليقفل عند مستوى 13463.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 120 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وتراوحت نسب ارتفاع وانخفاض أسهم الشركات ما بين 6.89% و9.96%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.1 %، والمواد الأساسية بنسبة 0.9 %، والنقل بنسبة 1.5 %، والبنوك بنسبة 0.2 %، والاتصالات بنسبة 1.3 %.

وأنهى مؤشر السوق الموازية (نمو) التعاملات مرتفعًا 1.75 نقطة ليقفل عند مستوى 23832.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1316 صفقة.