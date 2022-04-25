شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فرص استثمارية لمشاريع «النقل الساحلي» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة تطوير الشرقية بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل، وأمانة المنطقة الشرقية، فرصًا استثمارية في مشاريع النقل الساحلي (نقل الركاب - نقل المركبات - قوارب النزهة)، فيما دعت الراغبين بالاستثمار في مشاريع النقل الساحلي والأنشطة ذات الصلة لإبداء رغباتهم، خلال الفترة 23 أبريل – 16 مايو 2022م، إلكترونيا.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن النقل الساحلي يتميز بأنه مجال واعد بالفرص الاقتصادية، ويعمل على تحسين زمن التنقل بين مدن المنطقة الشرقية، ووسيلة نقل آمنة بين المدن، فيما توجد 6 مسارات تربط المدن المطلة على الخليج العربي.

وأضافت: إن أهداف مشاريع النقل الساحلي هي: تعظيم الفائدة بين المرافئ الساحلية والأصول المتاحة بالمنطقة الشرقية ـ وتحقيق مستهدفات تحسين نمط المعيشة من خلال تفعيل الواجهات البحرية بالمنطقة، ورفع حصة النقل العام في المدن، وتحسين مؤشرات الأداء الحضري في مدن المنطقة الشرقية.

يأتي ذلك ضمن مبادرات هيئة تطوير الشرقية لتنمية السواحل وتفعيلها بهدف تنويع الفرص الاستثمارية وإتاحة تجربة وسائل نقل جديدة بالشرقية، فيما تهدف المبادرات إلى تعظيم الفائدة من المرافئ والأصول لتحقيق مستهدفات تحسين تجربة وخيارات النقل المؤثرة في مؤشرات نمط الحياة والأداء الحضري.

وأضافت الهيئة أنه سيتم إطلاق مبادرات النقل الساحلي مقرونة بالفرص المصاحبة -على عدة مراحل- وذلك بهدف ربط المدن المطلة على الخليج العربي ساحليا مع تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في فرص التنمية والتطوير.