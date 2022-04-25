شكرا لقرائتكم خبر عن 847 مليون ريال لمستفيدي «سكني» في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع صندوق التنمية العقارية، أمس، نحو 847 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج «سكني» لشهر أبريل 2022، منوهًا باستمرارية الدعم في موعده المحدد شهريا للمستفيدين من برنامج القرض العقاري المدعُوم.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لشهر أبريل تجاوز 847 مليون ريال، خُصّص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري المدعُوم، مبينًا أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي «سكني» منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م، وحتى نهاية شهر أبريل، بلغ نحو 36.8 مليار ريال.

وشدد «بن ماضي» على استمرارية توفير الخيارات التمويلية والسكنية والبرامج المساندة للاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعُوم، مشيرًا إلى أن «القرض المدعُوم» مكّن بالشراكة مع الجهات التمويلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 أكثر من 35 ألف أسرة سعودية من تملك السكن.