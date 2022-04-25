شكرا لقرائتكم خبر عن 108.4 مليار ريال.. الصادرات السلعية للمملكة في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة في شهر فبراير الماضي بنسبة 64.7 %، إذ بلغت قيمتها 108.4 مليار ريال، مرتفعة 65.8 مليار ريال عن الشهر المماثل من 2021، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بنحو 36.8 مليار ريال بنسبة 78.1 %.

وقالت الهيئة في تقرير التجارة الدولية: إن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفعت من 71.6 % في فبراير 2021 إلى 77.5 % في الشهر المماثل من العام الحالي، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية على أساس شهري مقارنة بيناير الماضي بنحو 0.3 مليار ريال بنسبة 0.3 %.

وأضاف التقرير: إن الصادرات غير البترولية للمملكة سجلت ارتفاعا بنسبة 31 %، في فبراير 2022، مسجلة 24.4 مليار ريال، مقابل 18.7 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بنحو 0.2 مليار ريال وبنسبة 0.7 %، على أساس شهري، مقارنة بيناير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الواردات ارتفعت بنسبة 18.2 % بنحو 7.4 مليار ريال، إذ بلغت قيمتها 48.3 مليار ريال في فبراير 2022، مقابل 40.8 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، بينما انخفضت على أساس شهري مقارنة بيناير الماضي، بنحو 4.1 مليار ريال وبنسبة 7.8 %.

وأوضح أن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات ارتفعت لتصل إلى 50.6 % في شهر فبراير 2022، مقابل 45.7 % في الشهر المماثل من العام الماضي، نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 31 % عن الارتفاع في الواردات 18.2 % خلال تلك الفترة.

وحققت المملكة فائضًا في الميزان التجاري في فبراير الماضي بنحو 60.1 مليار ريال.

وأفاد التقرير أن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها تعد من أهم سلع الصادرات غير البترولية، إذ شكلت 35.7 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 80 % بمقدار 3.9 مليار ريال، فيما تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها، وشكلت 31.1 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 20.1 %، بمقدار 1.3 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي.

وذكر التقرير أن أهم السلع المستوردة هي: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، وشكلت 20 % من إجمالي الواردات، تلتها معدات النقل وأجزاؤها وشكلت 13.2 5 من إجمالي الواردات.

وقال التقرير: إن الصين الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إليها نحو 18.5 مليار ريال تمثل 17.1 % من إجمالي الصادرات، تلتها الهند واليابان بقيمة بلغت 13.1 مليار ريال (12.1 %) و11.5 مليار ريال (10.6 %) على التوالي.

وأضافت: إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، ومصر، وسنغافورة، والبحرين، وهولندا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 79.2 مليار ريال، ما يمثل 73.1 % من إجمالي الصادرات.

وبحسب التقرير بلغت قيمة الواردات من الصين 11 مليار ريال، بنسبة 22.8 5 من إجمالي الواردات في شهر فبراير الماضي، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات بقيمة 4.7 مليار ريال (9.8 %) و3.1 مليار ريال (6.5 %) على التوالي، وكانت الهند، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، وكوريا الجنوبية من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 30.6 مليار ريال.

ووفقًا للتقرير يُعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.9 مليار ريال أي ما يعادل 26.7 % من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 18.6%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.4%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 6.3 %، والبطحاء بنسبة 6.1 %. وشكّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 71.1 % من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.

وأظهر تقرير التجارة الدولية لعام 2021 أن الصادرات السلعية ارتفعت في العام الماضي بنسبة 58.9 % مقارنة بعام 2020، إذ بلغت قيمتها 1.035 تريليون ريال، مرتفعة عن 652 مليار ريال، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بنحو 310.5 مليار ريال بنسبة 69.4 %، فيما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 68.7 % في عام 2020 إلى 73.2 % في العام الماضي.

وقال التقرير إن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 35.8 % مسجلة 277.5 مليار ريال مقابل 204.4 مليار ريال في عام 2020، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 10.8 % بمقدار 55.7 مليار ريال مسجلة 573.2 مليار ريال، مقابل 517.5 مليار ريال في فترة المقارنة.

وأضاف التقرير أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 35.5 %، من 202.4 مليار ريال في 2020 إلى 227.5 مليار ريال في العام الماضي، مشيرا إلى أن اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما من أهم سلع الصادرات غير البترولية، إذ شكلت 32.8 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت في العام الماضي بنسبة 45.2 %، بنحو 28.3 مليار ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها التي شكلت 30.3 %، إذ ارتفعت بمقدار 45.3 % بنحو 26.2 مليار ريال على أساس سنوي.

وأوضح أن الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها من أهم السلع المستوردة إذ تشكل 20 % من إجمالي الواردات، تلتها معدات النقل وأجزاؤها التي شكلت 15 % من إجمالي الواردات.

وبحسب التقرير ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات 48.4 % في العام الماضي، مقابل 39.5 % في عام 2020 نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية 35.8 % عن الارتفاع في الواردات 10.8 % خلال تلك الفترة.