شكرا لقرائتكم خبر الفضلي: وفرة معروض المنتجات الغذائية بأسواق المملكة واستقرار سلاسل الإمداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي وفرة المعروض للمنتجات الغذائية في الأسواق المحلية واستقرار سلاسل الإمداد الداخلية والخارجية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الحادي عشر للجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي، وذلك لاستعراض وفرة السلع الغذائية الأساسية في أسواق المملكة، وآخر التطورات في أسواق الغذاء العالمية وسلاسل الإمداد في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال الفضلي «إن أسواق المملكة تشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية مع استقرار في سلاسل الإمداد المحلية والخارجية، وهو ما يدعم المخزونات الاستراتيجية، مثمنا الجهود المبذولة من الجهات الأعضاء باللجنة التي تقوم من خلال فريق الرصد المشترك بالعمل على مدار الساعة لمتابعة وفرة السلع الغذائية وسلاسل الإمداد المحلية واستقرار المحزونات الاستراتيجية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة التجارة الخارجية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك».