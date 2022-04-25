108 مليارات صادرات المملكة مقابل واردات 48 مليارا خلال فبراير

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فيما ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 18.2 % إلى 48 مليار ريال.
وبحسب نشرة الهيئة العامة للإحصاء للتجارة الدولية للمملكة لشهر فبراير 2022، سجلت صادرات النفط السعودية في فبراير ارتفاعا بواقع 36.8 مليار ريال يمثل نسبة 78.1 % على أساس سنوي. وبلغت قيمة الصادرات البترولية خلال فبراير 83.9 مليار ريال، مقابل 47 مليار ريال خلال فبراير2021.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموعة الصادرات الكلي من 71.6 % في فبراير2021 إلى 77.5 % في الشهر المماثل من العام الحالي.
وأفادت النشرة أن الصادرات غير البترولية للمملكة سجلت في فبراير 2022 ارتفاعا بنسبة31 % على أساس سنوي إلى 24.4 مليار ريال، مقابل 18.7 مليار ريال في الشهر المماثل2021. وانخفضت الصادرات غير النفطية على أساس شهري بنسبة 0.7 % مقابل يناير السابق.
وعلى صعيد الواردات السلعية للمملكة خلال فبراير 2022، ذكرت النشرة أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 18.2 % لتصل إلى 48.2 مليار ريال، مقابل 40.8 مليار ريال خلال فبراير2021، بزيادة مقدارها 7.4 ملايين ريال.
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