شكرا لقرائتكم خبر 108 مليارات صادرات المملكة مقابل واردات 48 مليارا خلال فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 64.7 % في فبراير الماضي إلى 108.4 مليارات ريال، مقابل 65.8 مليار ريال في الشهر المقابل 2021.

فيما ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 18.2 % إلى 48 مليار ريال.

وبحسب نشرة الهيئة العامة للإحصاء للتجارة الدولية للمملكة لشهر فبراير 2022، سجلت صادرات النفط السعودية في فبراير ارتفاعا بواقع 36.8 مليار ريال يمثل نسبة 78.1 % على أساس سنوي. وبلغت قيمة الصادرات البترولية خلال فبراير 83.9 مليار ريال، مقابل 47 مليار ريال خلال فبراير2021.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموعة الصادرات الكلي من 71.6 % في فبراير2021 إلى 77.5 % في الشهر المماثل من العام الحالي.

وأفادت النشرة أن الصادرات غير البترولية للمملكة سجلت في فبراير 2022 ارتفاعا بنسبة31 % على أساس سنوي إلى 24.4 مليار ريال، مقابل 18.7 مليار ريال في الشهر المماثل2021. وانخفضت الصادرات غير النفطية على أساس شهري بنسبة 0.7 % مقابل يناير السابق.

وعلى صعيد الواردات السلعية للمملكة خلال فبراير 2022، ذكرت النشرة أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 18.2 % لتصل إلى 48.2 مليار ريال، مقابل 40.8 مليار ريال خلال فبراير2021، بزيادة مقدارها 7.4 ملايين ريال.