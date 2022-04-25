شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على خريطة براءات الاختراع والعلامات التجارية فى مصر عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، خريطة براءات الاختراع والعلامات التجارية في مصر، حيث ارتفع عدد طلبات البراءات الدولية المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات) التي تديرها الويبــو، بنسبة 0.9% في عام 2021 ليصل إلى (277.500) طلب.

وتشير بيانات الجهاز بالإنفوجراف إلى توزيع العلامات التجارية وبراءات الاختراع وفقا لما يلي:



البراءات الممنوحة للمصريين

بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (36955) طلبا عام 2021 مقابل (22106) عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 67,2%.بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية عام 2021 "28448" طلب مقابل (18735) طلباً عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 51,8٪.بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة عــام 2021 عدد (10997) علامة تجـــارية ،منهم (7703) مصر، (3294) باقي الجنسيات ، مقابل (8324) علامة تجارية عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32 ٪.تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (7703) علامة تجارية بنسـبة 70٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (1054) علامـة تجارية بنسـبة 9,6٪ ثم المتقدمين من الصـين بعـدد (303) علامـة تجـارية بنسـبة 2,8 ٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2021.

- استقبل مكتب براءات الاختراع المصري (2225) طلبـاً مقدمــاً عام 2021 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (881) للمصريين بنسبة 39.6 ٪، (1344) للأجـانب بنسبة 60.4٪، مقـابـل (2207) طلبـاً عــــام 2020 منـــهـم (978 ) للمصريين بنسبة 44.3 ٪ ، (1229) للأجانب بنسبة 55.7٪ بزيادة قدرها 0.8٪ .

- 508 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2021 منها (63) للمـــصريين بنسـبة 12.4٪،(445) للأجـــانب بنسبــة 87.6 ٪ من الإجمالي، مقــابل ( 495) براءة عام 2020 منهم (65) للمصريين بنسبة 13,1% ، (430) للأجانب بنسبة 86,9% بزيادة قدرها 2,6%.

- (130) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــاً للتصـنيف الدولـي فـي مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسـبة 25.6 ٪ من أجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2021 (11.5٪ للمـصريين، 88.5٪ للأجانب) يلى ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الانسـانية بعـدد (108) بـراءة اختــراع بنسبــة 21.3 ٪ ( 20.4 ٪ للمصـريين ، 79.6 ٪ للأجـانب ) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (90 ) بـراءة اختـراع بنســـبة 17.7٪ ( 12.2 ٪ للمصـريين ، 87.8٪ للأجـانب ).



توزيع العلامات التجارية

تصدر المتقدميـن من الولايـات المتحــدة الأمريكـية المرتبــة الأولى بأجمالي ( 96) بــراءة اخــتراع بنسـبة 18.9 ٪ وجــاء المتقدمين من المصريين في المرتبة الثانية حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (63) براءة اختراع بنسبة 12.4 ٪، وجاء المتقدمين من اليابان في المركز الثالث بأجمالي عدد (51) براءة اختراع بنسبة 10.0٪ من أجمالي البراءات الممنوحة عام 2021.