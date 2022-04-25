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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مددت فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05 / 04 / 1444 (30 / 10 / 2022). وأوضحت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور، مؤكدة أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي المطور، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مضللة للمستفيدين.



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