الصندوق الزراعي

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ويهدف التمويل إلى تغطية تكاليف المشروع الذي يشمل 36 حظيرة، في كل واحدة منها 600 قفص، وفي كل قفص 167 طيرا، وما يتضمنه المشروع من معدات ومبان وغرف تعقيم ومستودعات ووسائل نقل ثقيلة وخفيفة وخزانات وجهاز تحميل أقفاص وتكاليف تشغيلية، حيث يقع المشروع غرب حرض، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3.6 ملايين طير في الدورة الواحدة.
ويقدم صندوق التنمية الزراعية خدمات ائتمانية للمشاريع المتخصصة يتم منحها كقروض مباشرة وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية، سواء لغرض إقراض المشاريع الجديدة، أو التوسعة وإعادة التأهيل، بهدف الاستثمار الأفضل للموارد الاقتصادية ودعم الأمن الغذائي، حيث يتطلب الحصول على هذه الخدمة وجود دراسة جدوى اقتصادية وترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما تحدد مدة السداد للمشاريع المتخصصة، بناء على التدفقات النقدية، ودراسة المشروع، والتحليل الائتماني.
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