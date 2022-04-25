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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز وقعت اتفاقية تعاون مع شركة كوتج KOUTG الهولندية للاستشارات والتدريب البحري، وأكاديمية أبو ظبي البحرية ADMA، لرفع مستوى التدريب والتعليم في صناعة النقل البحري. وأوضح عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور فيصل الذبياني أن الاتفاقية المبرمة تعد تأسيسا لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، تشمل تبادل المعرفة والأبحاث العلمية في صناعة النقل البحري وفق رؤية المملكة 2030، بجانب تعزيز تدريب ربابنة القاطرات والعاملين على السفن والمرشدين البحريين.



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